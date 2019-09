Google ferpoft it om auteursrjochten te beteljen

Google, it Amerikaanske bedriuw efter de ynternetsneupside mei deselde namme, ferpoft it en draach auteursrjochten ôf. Oant no ta kinne minsken yn de sykresultaten en fia Google Nijs fragminten fan nijsberjochten besjen. Google betellet de útjouwers fan kranten, tydskriften en nijssiden dêr neat foar. Dat mei net mear. Kommende moanne wurdt de wet yn Frankryk al fan krêft, mar Google hat oankundige dat it net fan doel is om te beteljen.

Dútslân hie earder al in ferlykbere wet, mar dy wie neffens it Europeeske hof fan justysje yn striid mei it Europeeske rjocht. In Dútske kranteútjouwer krige dêrtroch gjin skeafergoeding fan Google.

Google is wol fan doel om nijsartikels oars sjen te litten. De fragminten wurde koarter en útjouwers kinne oan Google trochjaan oft se dermei akkoart geane dat der ek langere stikken fia de ynternetsneuper te besjen binne.