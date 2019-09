GAS fan Toneelgroep Jan Vos op 4 oktober yn De Lawei

Ynkringend famyljedrama oer nasjonale trageedzje nei Drachten

Ferline jier spile Toneelgroep Jan Vos midden yn it Grinslânske ierdbevingsgebiet in útferkochte rige foarstellings fan GAS. De foarstelling waard tige goed ûntfongen troch parse en publyk. Mei dêrtroch is besletten om in lanlike toernee te meitsjen. De perikels om de gaswinning hinne binne nammers foar hiel Nederlân relevant. Fan septimber oant en mei desimber 2019 wurdt GAS yn mear as 40 teaters yn it hiele lân spile. Op freed 4 oktober stiet de foarstelling yn De Lawei.

GAS is sa’n foarstelling dêr’t alles yn op syn plak falt. Izersterk aktearjen en in ynventive tekst, dy’t mei in soad humor de maatskiplike katastrofe ferweeft mei in ynkringend famyljedrama fan trije generaasjes Grinslanners. Episintrum fan it ferhaal is Hotel Boelens yn Hoogezand-Sappemeer. Yn de sechtiger jierren – as de gasbel krekt ûntdutsen is – tinkt eigener Andries mei profitearje te kinnen fan de oankundige rykdom. Dêrtroch reitsje de libbens fan syn dochters en de manlju fan de NAM ûnskiedber.

Programmeur Inge Imelman: Ierdbevingen troch gaswinning in ‘ver van je bed show’ yn Drachten? Echt net. Grinslân is hiel tichtbij. En boppedat, yn Fryslân wurdt ek nei gas boarre. De foarstelling is dus tige aktueel. Mar GAS is ek in hiel moaie famyljekronyk mei in soad humor, aldendeiske sitewaasjes en hebsucht. In jûn dy’t kwa sfear liket op Borgen fan it NNT of Cloaca fan Maria Goos. In hearlik ferhaal mei in fantastyske Trudi Klever yn ’e haadrol.

GAS útroppen ta ien fan de bêste foarstellings fan ôfrûne seizoen

De start fan de tournee wie by it Nederlands Theater Festival yn Amsterdam, dêr’t de bêste foarstellings fan it ôfrûne seizoen te sjen wiene. Neffens it sjueryrapport hat Toneelgroep Jan Vos “in toanielstik konstruearre dêr’t persoanlike omstannichheden, ûntjouwing fan personaazjes, it akkurate feiterelaas en de ynfloed fan de gaswinning op Grinslân inoar yn fersterkje ta in tige nijsgjirrige en mearsidige dramatyske fertelling – dêr’t de relevânsje fan oant fier bûten Grinslân rikt.”

Mear ynformaasje & kaartferkeap: toneelgroepjanvos.nl

tekst: Tjeerd Bischoff | regy: Jeroen van den Berg | toanielbyld: Ellen Klever | muzyk: Jaap van Keulen | spul: Maarten Wansink, Trudi Klever, Helmert Woudenberg, Stefanie van Leersum, Reinout Bussemaker, Dimme Treurniet, Anna Raadsveld, Tjeerd Bischoff |