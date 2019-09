Frysk Museum presintearret útstalling mei wurk Auke de Vries

Sûnt freed 13 septimber is de ústalling fan Auke de Vries (Burgum, 1937) te sjen yn it Frysk Museum yn Ljouwert. Mei steande en hingjende skulptueren en in seleksje út syn persoanlike byldargyf kriget de besiker mear as ea ynsjoch yn syn wurkproses. Auke de Vries is de winner fan de Gerrit Bennerpriis 2019 foar byldzjende keunst, as bysûndere wurdearring foar syn oeuvre. De útstalling is oant en mei 5 jannewaris 2020 te sjen.

“Lytse ûntploffinkjes fan kleuren en foarmen, fan metaal, karton, hout en izertried”, neamde NRC Handelsblad it wurk fan Auke de Vries. De Vries is foaral bekend fan syn grutte skulptueren yn ’e iepenbiere romte. Syn wurk is te finen yn hiel Nederlân en yn stêden as Barselona, Berlyn, Bangkok en Parys. Sa makke er yn 1982 it ikoanyske hast twahûndert meter lange ‘Maasbyld’ by de Rotterdamske Willemsbrêge.

Souderatelier

Op de tredde ferdjipping fan it museum yn Ljouwert is in ateliereftige situaasje kreëarre. De besiker wurdt fan de trep op de tredde ferdjipping ôf oant yn de útstalling ferwolkomme troch in boartlike samling fan de hingjende dynamyske wurken. Dy foarmjouwing is ynspirearre op it atelier fan de keunstner yn De Haach. Foar in part út romtegebrek hinget it plafond fan De Vries’ souderatelier fol mei kleurrike skulptueren.

Heit en dochter

In lange fitrine yn de útstalling is folle troch de dochter fan Auke de Vries. Grafysk ûntwerpen Esther de Vries makke in seleksje út it persoanlike byldargyd fan har heit. Mei persoanlike útspraken, sketsen, knipsels en foto’s wurde de ynspiraasjeboarnen útlein en kriget de besiker in ynsjochje yn it wurkproses fan de keunstner.

Frysk leger

Yn 2000 kriget Fryslân foar it earst in echt leger. Keunstner Auke de Vries betinkt it leger, tegearre mei teatermakker Hilde Mulder, yn it ramt fan de manifestaasje Simmer 2000. By dy feestlike simmerreüny fan Friezen út de hiele wrâld moat it leger de repatriearre Friezen ‘beskermje’. It leger kriget in protte publisiteit, mar wurdt net troch elkenien wurdearre. Op de earste ferdjipping fan it museum nimt it plak yn de útstalling Friezen. Der binne in stikmannich kostúmparten te sjen, mids in seleksje foarstúdzjes.

Gerrit Bennerpriis

De Gerrit Bennerpriis is troch de provinsje Fryslân yn it libben roppen om it byldzjende keunstklimaat in ympuls te jaan. Mei de priis wol de provinsje Fryslân it omtinken foar de byldzjende keunst ûnder it publyk grutter meitsje. It is de achtste kear dat de provinsje Fryslân de Gerrit Bennerpriis foar de byldzjende keunst takent. De sjuery neamt Auke de Vries in wichtige ynspirator en foarbyld foar jongere generaasjes keunstners yn en bûten Fryslân.