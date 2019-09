Flaamsk regear kin nei alle gedachten nije wike begjinne

Flaanderen hat hast in nij regear. De ministers wurde nei alle gedachten nije wike moandei presintearre. Dat sizze de ûnderhanneljende partijen. It liket derop dat it in regear wurdt fan de Flaamsk-nasjonale N-VA, de kristen-demokratyske CD&V en it liberale Open Vld. De wierskynlike minister-presidint is N-VA’er Jan Jambon.

Dy partijen leveren ek de ministers fan it foargeande regear, mei efterinoar Geert Bourgeois en Liesbeth Homans as minister-presidint. Dochs sil it nije regear neffens de Flaamske media “geen doorslagje worden van het kabinet-Bourgeois”.

It wichtichste punt dêr’t de kommende dagen noch oer praat wurde moat, is hoe’t it nije regear seishûndert miljoen euro besparje kin.

België moat noch wat langer op in regear wachtsje. De ûnderhannelings foar it lânsbestjoer binne noch folop oan ‘e gong. Yn Walloanië is Elio di Rupo mids septimber oan syn tredde termyn as minister-presidint begûn, mei in regearingskoälysje fan ‘e sosjalistyske PS, it griene Ecolo en de liberale MR.