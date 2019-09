Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars

Yn Fryslân is stimmen in rjocht, yn Flaanderen is it in plicht. Dat sil lykwols feroarje, alteast by de ferkiezings foar de gemeenterie en it provinsjaal bestjoer. Dat hat it nije Flaamske regear ûnder lieding fan Jan Jambon hjoed buorkundich makke.

Wa’t net by de stimbus ferskynde, koe in boete fan tachtich euro krije. Dat soarge foar in hege opkomst, dy’t altyd om ‘e njoggentich persint hinne lei.

In oare fernijing is de wiziging fan ‘e boargemastersbeneaming. Oant no ta moast de gemeenterie út eigen fermidden in kandidaat foardrage. Dy koe dan beneamd wurde troch de gûverneur – te ferlykjen mei de kommissaris fan de kening. Soms wegere de gûverneur dat en beneamde er in oar ta boargemaster.

Yn it nije systeem wurdt it gemeenteriedslid fan de grutste fraksje dat de measte stimmen krige hat, no automatysk boargemaster. Walloanië hie dat systeem al.