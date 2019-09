Der wennet in dwaas yn it Wite Hûs yn Washington. Begjin augustus stapte Amearika út it INF-raketferdrach mei Ruslân. Dêrmei liket de doar iepenset foar in nije wapenwedrin. Net allinne de grutte weareldmachten boartsje mei fjoer, dat dogge ek lytsere lannen lykas Noard-Koreä dy’t kearnwapens ta harren foldwaan hawwe. Op 8 augustus lêstlyn mislearre by de Wite See yn Ruslân in eksperimint mei in nukleêre raket, mei navenant alle gefolgen. Omwenjenden waard frege om fuort te wêzen fanwegen de radio-aktive straling. It binne ûntjouwings yn in moanne dêr’t yn betocht wurdt dat 74 jier ferlyn de atoombom op Hiroshima en Nagasaki foel. De lêste doomsday-bom krige de namme ‘Fat Man’. Underdiel fan de nije wapenwedrin is de ynset fan alderhande cyberwapens.

FAT MAN’S TSJUSTERNIS 090845

*

Staf-oer-nacht falt middenyn it wurd

it swarte gat, de wite bliksem

en it wrede ljocht, de flok en

de sucht en de azem fan beide

by de morbide klok dy’t oer Nagasaki

de bom brocht, in lûk dat

iepenkypt, in triljen en donderjen

en, alles taspjaltend, de braak fan

it atomêre hearskip Kronos

dat de dei, it hert, de tonge útskuort,

in moarntiid yn augustus, stil as

hjoed de sinne oer de Potmarge.

*

Mei in geweld, hurder as it lûd sels

strûpt in ferniel libben de hûd,

floedweagen fan stof en pún en

pún en stof en de brutens fan beide

yn de hjittens fan tûzen,

net yn sinnen te sizzen sinnen,

it ûntplofte alfabet, in stêd,

fuortreage ta inkeld neat en nimmen,

mister Fat-Man’s iepenbiering, of:

it blyn fan de himel rôve fjoer,

in moarntiid yn augustus, stil as hjoed

de wynfearren oer de Potmarge.

*

Kensto de nije, netsjes yn pak hyste

reichmannen, segene fan harren God

dy’t sneins harkje nei Bach of in tút

appe nei frou en bern, kuierjend yn it park?

Meganysk en slaafs dogge hja gewoan

de algoritmyske wurken yn tsjinst fan

de hearen menearen dy’t blaffe en

beare, let’s drop the Big One and see

what happens, alles foar it heitelân!

O, sotteklok Gods, nea net fier de hân

op ‘e atoomknop. Báts. Wat in feest.

Tsjuster de kweade kelders fan de geast.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân