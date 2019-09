Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (86)

Nederichheid en beskiedenens

Tsjin ’e jûn kom ik mei de tolve yn ’e boppeseal oan. Der is wat bargebiten oer de fraach wa fan har it wichtichst is. Dêrop sis ik tsjin har:

“Lieders en bestjoerders binne baas oer de minsken en sy wurde woldoggers neamd, ek al ferrykje se harsels. Mar by jim moat it sa net wêze. De earste ûnder jim is dejinge dy’t is as de jongste tsjinstfeint. Ik bin yn jim midden om jim te tsjinjen. Jim binne hieltyd by my bleaun as ik hifke waard. En ik jou jim it keninkryk, sa’t myn Heit it oan my jûn hat, dat jim oan myn tafel ite en drinke yn myn keninkryk. En it keninkryk is tusken jim, as in net útspraat oer de wrâld, as it yn jim is.”

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

