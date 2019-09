Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85)

Haadstik 10 Yt en drink mei-inoar, waskje inoar, meitsje inoar better

Tariedingen foar it Lêste Jûnsmiel

It is in pear dagen foar it Joadske peaskefeest, dan sil it laam fan Peaske slachte wurde, en ik wit dat myn tiid hast kommen is om út dizze wrâld oer te gean nei de Heit, en ik ha myn minsken, dêr’t ik yn ’e wrâld fan hold, leafhân oant de ein.

De autoriteiten stinne derop om hoe’t se my troch in list yn hannen krije kinne en deameitsje. Mar se sizze tsjininoar: net op it feest, want dan komt der opskuor en trelit fan. En Judas Iskariot, ien fan ’e tolve, giet nei de timpelautoriteiten om my oan har oer te leverjen. At se dat hearre, binne se kontint en sizze ta dat se him jild jaan sille. En Judas betinkt wannear as er my oppakke litte kin.

De dei foar Peaske freegje myn freonen:

“Wêr wolle Jo Peaske fiere? Dan sille wy it feest tariede.”

Ik kies twa fan myn tolve freonen út en jou har as opdracht:

“Gean nei de stêd ta en jim sille in man moetsje dy’t in krûk mei wetter draacht. Folgje him en sis tsjin de hear fan it hûs dêr’t er ta yngiet: ‘De master seit: Wêr is foar my de keamer, dêr’t ik mei myn learlingen Peaske fiere kin?’ Hy sil jim in grutte boppeseal wize dêr’t alles wat nedich is te finen is. Meitsje dy seal foar ús klear.”

En de twa freonen rinne nei de stêd ta en alles is sa’t ik it sein haw en se rjochtsje de seal yn foar it peaskefeest.

