Eb en Floed: Europeeske Dei fan de Talen yn Ljouwert

Op tongersdei 26 septimber is it Europeeske Dei fan de Talen, en yn dat ramt organisearret it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) op ’e Fryske Akademy yn Ljouwert in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân. Eb en floed, de see en it Waad, binne eleminten dy’t dy taalgebieten ferbine.

Op dy Europeeske taledei kin harke wurde nei foardrachten en sang yn it Grunnegers, Bildts en Frysk. De foardrachten komme fan Aly Freije, Hein Jaap Hilarides, Sytse Jansma, Tonko Ufkes, Harry van Velsen en Carla van der Zwaag. Singer-songwriter Gert Sennema, bekend fan de band Westkantstad, sil syn Grunneger nûmers sjonge.

Sûnt jierren organisearret it EBLT, yn ’e mande mei Mercator Europeesk Kennissintrum, elke Europeeske Taledei in bysûnder en talich evenemint op ferskate plakken. Dit jier is dat op ’e Fryske Akademy oan de Doelestrjitte 8 yn Ljouwert, fan 20.00 oere oan’t likernôch 21.30 oere. Elkenien is fan herte wolkom en de tagong is fergees.