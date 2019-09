Deaden troch orkaan Dorian op Bahama’s

Orkaan Dorian hat fiif libbens easke op de Bahama’s. De orkaan feroarsaket grutte oerstreamings op de eilannegroep. Op bylden op sosjale media is te sjen hoe’t minsken nei de souder flechtsje foar it kolkjende wetter. Folsleine wenwiken op de eilannen binne ûnderstrûpt troch in protte reinwetter en stoarmfloed.

Benammen it eilân Grand Bahama is swier troffen. Op it stuit lûkt de orkaan tige stadich, mei in faasje fan inkelde kilometers yn ’e oere en wynpûsters oant 250 kilometer yn ’e oere, oer it eilân. De premier fan de Bahama’s, Hubert Minnis, sprekt fan in histoaryske trageedzje en in protte skea. It Reade Krús rûzet dat yn elts gefal 13.000 wenten skansearre of ferneatige. De helporganisaasje hat hûnderten frijwilligers mobilisearre yn it rampgebiet.

Nei alle gedachten sil de orkaan nei it noardwesten ôfbûgje en de kommende dagen ûnder oare gefaarlik tichtby de eastkust fan Floarida komme. Mear as in miljoen minsken yn de steaten Floarida, Georgia en Súd-Carolina moatte dêrom út foarsoarch harren huzen ferlitte.