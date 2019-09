Boargemaster slút drugsperseel yn Wierum

Boargemaster Hayo Apotheker fan Noardeast-Fryslân hat op freedtemoarn 30 augustus 2019 in wenning oan it Skuonmakkerspaad yn Wierum sletten. De sluting is op grûn fan artikel 13b fan de Opiumwet en jildt foar in perioade fan trije moanne. De wenning is fersegele en der binne posters ophongen mei dêrop de meidieling fan sluting.

Healwei july 2019 fûn de plysje yn de wenning in wurkjende himpkwekerij mei 228 planten. Yn 2015 waard op deselde lokaasje harddrugs en produksjemateriaal foar GHB oantroffen. De produksje fan drugs sitte grutte risiko’s oan foar produsint en leefomjouwing. Neist it feit dat tylt en hannel fan himp hieltyd faker yn hannen fan swiere kriminelen is, is de kâns op brân, ûntploffing en wetter- en stankoerlêst tige grut.

Himpwekerijen kinne oeral ynrjochte wurde. Hawwe jo in fermoeden dat der by jo yn ’e buert in kwekerij is? Skilje jo dan daliks mei de plysje (0900-8844) of mei Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).