Alde tagong nei gerjochtshûs Kollum ûntdutsen

By de rekonstruksjewurksumheden oan de Djipswâlen yn Kollum is ûnder de brêge by de Foarstrjitte in âlde tagong nei it eardere gerjochtshûs ûntdutsen. Efter in stienlaach fûn de oannimmer in trep dy’t yn it ferline nei de kelders fan it hûs late. Dêr is no bistespesjaalsaak Numan fêstige.

Om 1580 hinne makke Kollum ûnderdiel út fan de farrûte Ljouwert-Grins. It gerjochtshûs is yn dy perioade boud en koe fan it wetter ôf berikt wurde. De stiennen treprekonstruksje datearret nei alle gedachten út 1790. Jakob Bosma fan Farsk Arsjitekten betinkt in passende oplossing foar it behâld fan de fynst. “Kollum hat in rike histoarje. It is prachtich dat dit by de wurksumheden nei foarren komt. Dêr moatte wy goed mei omgean”, seit Bosma.

Easter- en Westerdjipswâl Kollum

De gemeente Noardeast-Fryslân lit it histoaryske sintrum fan Kollum troch Keninklike Oosterhof Holman yn âlde steat werombringe. De wurksumheden binne hast klear.

De útfiering fan it projekt is fia Facebook te folgjen.