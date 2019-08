Wat is de moaiste Grinslanner plaknamme?

It is net Harssens. Hondenhoek of Schaapbulten is it ek net, likemin as Tranendal, Numero Dertien of Klontjebuurt. Dy plaknammen krigen allegear te min stimmen om mei te dwaan yn de finale fan de wedstryd ‘Schierste Ploatsnoam’ fan RTV Noord. Mar leafst 9500 minsken hawwe harren moaiste Grinslanner plaknamme ynstjoerd. Ut de fjouwer dy’t it faakst neamd binne, kin men no ien kieze.

De kar is út de neikommende fjouwer:

– Jipsingboermussel

– Hongerige Wolf

– Valom

– De Poffert.

Faaks falt it guon lêzers op dat ‘Doodstil’ der net by stiet. Dy plaknamme waard nammentlik yn 2005 keazen ta moaiste plaknamme fan Nederlân. Om’t dy plaknamme al in titel hat, is er troch RTV Noord útsletten fan dielname. Mei ‘deastil’ hat de namme nammers neat te krijen: in ’til’ is in brechje en ‘Dood’ is in manljusnamme, besibbe oan de namme ‘Doede’.

Wa’t mei stimme wol, kin dat dwaan fia dizze link. Op 23 augustus makket RTV Noord de winner buorkundich.