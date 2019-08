Wâldsein pakt út yn Monumintewykein

Wâldsein stiet in hiel wykein lang yn it teken fan Iepen Monumintewykein. Op sneon 14 septimber stiet de feestlike jubileumfiering fan 300 jier houtseachmûne De Jager sintraal. Op snein 15 septimber wurdt it jierliks evenemint Monuminten, Muzyk en Mear holden mei it amateurmuzykfestival Muzyk oan it Wetter.

It hiele wykein binne alle mûnen, tsjerken en oare monuminten iepen foar besichtiging. Nij is de besichtiging fan in unike en folslein restaurearre 18e-iuwske kapteinswente. Mei de alvestegetocht en fartochtsjes ûntdekt men histoarysk Wâldsein mei de ferhalen oer de âlde gebouwen, stegen en strjitsjes.

Fierder is der in keunst- en streekmerk mei fiskrikkerijen, in berneplein mei attraksjes, berneteater InkiPinki en in treintsje rydt wer as Monuminte-ekspres troch Wâldsein. Fêst ûnderdiel is it Farren mei Ferhalen mei ferteller Mindert Wijnstra. De gesellige Midstrjitte wurdt wer optuge mei in bernefrijmerk en ferkeap út histoaryske gebouwen wei.

Tagong en parkearen

Alle aktiviteiten yn it wykein binne fergees tagonklik. Mei it each op de ferwachte belangstelling foar beide dagen wurdt advisearre de parkearferwizing oan beide tagongswegen nei it doarp goed te folgjen. Oan beide siden fan it doarp is deunby it sintrum genôch parkeargelegenheid.

Mear ynformaasje fia www.woudsendonline.nl en woudsendpromotie@gmail.com.