Waarpraatsje: Waarmer

DE JOUWER – It wie woansdei in oergongsdei mei noch flink wat bewolking mar ek sinne. Fan tongersdei ôf krije wy hiel kreas simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. Der kin op guon plakken (wat) damp ûntstean. De wyn komt út it súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar der is sa út en troch ek wat hege bewolking. De swakke oant matige wyn komt út it suden. Yn ‘e middei giet de wyn nei it westen. It wurdt tusken de 20 en 23 graden.

Nei tongersdei wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma