Waarpraatsje: Waarme sneon

DE JOUWER – It wie freed in hiel kreaze en noflike simmerdei. Sneon wurdt it wer (tige) waarm.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. De wyn giet nei it súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 13 graden hinne. Sneon skynt de sinne flink, mar geandewei de dei rekket de loft berûn en yn ‘e jûn falle der inkelde (tonger)buien. De matige wyn komt út it suden oant súdwesten. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it westen en hellet wat oan. Mei in temperatuer tusken de 25 en 28 graden wurdt it in waarme simmerdei.

Snein is it in hiel stik frisser en der is dan ek minder sinne.

Jan Brinksma