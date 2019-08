Waarpraatsje: Tongersdei kreas

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei mei op guon plakken wol in flinke bui sjocht it waar der foar tongersdei ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje opklearringen en bewolking inoar ôf. Der kin wol in bui falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Tongersdei is de loft earst berûn mar geandewei sil de sinne ek te sjen wêze. De weste- oant súdwestewyn is matich. By de kust lâns, boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet stiet mear wyn. It wurdt 22 graden.

Freed bliuwt it net drûch mar it is dan mei 23 of 24 graden wol oan de waarme kant.

Jan Brinksma