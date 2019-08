Waarpraatsje: Tiisdei hjit

DE JOUWER – It wie moandei wer in waarme dei mei in hiel soad sinne. Tiisdei wurdt it, nei alle gedachten, noch wat waarmer.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiissdei is it helder. Der kin op guon plakken wat damp ûntstean. By in swakke noardeastewyn wurdt it 16 graden.

Tiisdei skynt de sinne de hielde dei, mar der binne yn ‘e middei miskien ek wat hingelwolken. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. It wurdt mei in temperatuer om de 30 graden hinne in tige waarme dei.

Woansdei is it ek noch (tige) waarm, mar dan nimt de kâns op (tonger)buien wol ta.

Jan Brinksma