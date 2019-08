Waarpraatsje: Tige waarm

DE JOUWER – Nei in tige waarme sneon (Ljouwert 28,8 en Starum 29 graden) mei in soad sinne, bliuwt it foarearst simmer.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is it helder. By in swakke noardeastewyn leit de temperatuer om de 14 graden hinne.

Snein skynt de sinne wer de hiele dei. Der is in lytse kâns op wat hingelwolken. De swakke wyn komt út it easten en letter út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit tusken de 25 en 30 graden.

Moandei feroaret der hast neat oan it waarme oant tige waarme simmerwaar. By in swakke eastewyn wurdt it op ‘e nij hast 30 graden.

Tiisdei en woansdei is ek noch (tige) waarm.

Jan Brinksma