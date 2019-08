Waarpraatsje: Simmer fier fuort

DE JOUWER – It wie tiisdei in ritige dei mei in tal buien, bytiden ek mei tonger. It bliuwt foarearst ritich. Noflik simmerwaar is net oan ’e oarder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen, mar in bui is net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige westewyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Woansdei binne der hingelwolken, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. Der is noch hieltyd kâns op in bui(ke). By in matige súdwestewyn wurdt it 19 graden.

Nei woansdei bliuwt it ritich mei op de measte dagen wol kâns op (wat) rein.

Jan Brinksma