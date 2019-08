Waarpraatsje: Ritich

DE JOUWER – Der foelen moandei in Fryslân inkelde buien mar it waar wie better as yn it oare part fan it lân. It bliuwt foarearst ritich.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei kinne der inkelde flinke (tonger)buien falle. De weste- oant súdwestewyn is matich. It wurdt 12 graden.

Tiisdei falle der op ‘e nij inkelde (swiere) buien, miskien wol mei tonger, heil en wynstjitten. Letter op ‘e dei is der ek kâns op wat sinne. By in matige westewyn wurdt it net folle waarmer as 18 graden.

Nei tiisdei bliuwt it ritich en fris.

Jan Brinksma