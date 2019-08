Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – Nei in hiel wol kreaze tongersdei sjocht it der foar freed ek goed út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der flinke opklearringen. Der kin op guon plakken wat damp ûntstean. By in swakke súdwestewyn wurdt it 11 graden. Freed skynt de sinne al is der ek wol (wat) bewolking. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 23 graden hinne.

Sneon wurdt wer in waarme simmerdei.

Bysûnder

De hjitteweach fan de ôfrûne wike wie tige bysûnder. Nea earder waard yn De Bilt sa let yn ‘e simmer in hjittewweach registreare. De hjitteweach duorre seis dagen en it wie de tolfde (!) sûnt 2000.

Jan Brinksma