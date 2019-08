Waarpraatsje: Letter simmersk

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei mei noch wol sa út en troch in bui en in flink stik wyn, wurdt it dizze wike eltse dei wat better waar. It wykein kin wolris simmersk wurde.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen, mar in bui, miskien sels wol mei tonger, is noch hieltyd net útsletten. By in matige súdwestewyn wurdt it 12 graden.

Tiisdei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. Der is op ‘e nij kâns op in bui. De weste- oant súdwestewyn is matich en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Fan woansdei ôf bliuwt it drûch en wurdt it stadichoan waarmer.

Jan Brinksma