Waarpraatsje: Freed drûch

DE JOUWER – Der foelen tongersdei yn Fryslân in tal flinke buien. Foaral tongersdeitemoarn reinde op it guon plakken hurd. Freed sjocht der efkes wat better út. It bliuwt oerdei, nei alle gedachten, drûch.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der opklearringen mar der is ek noch kâns op in bui. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 14 graden.

Freed wikselje bewolking en sinne inoar ôf. De matige wyn komt út it súdwesten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Yn it wykein is it wer ritich en wiet mei 20 graden.