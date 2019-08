Waarpraatsje: Ein oan simmerwaar

DE JOUWER – It wie op de lêste dei fan ‘e meteorologyske simmer hiel kreas en waarm waar. It waard rûnom yn Fryslan goed 25 graden. Fan snein ôf feroaret it waar bot. It wurdt in hiel stik frisser.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein rekket de loft berûn en letter yn ‘e nacht kin it sa út en troch reine. De wyn komt út westen en is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

Snein is de loft earst berûn mar letter op ‘e dei is der ek kâns op sinne. By in matige weste- oant noardwestewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

It waarme oant tige waarme simmerwaar komt foarearst net werom.

Jan Brinksma