Waarpraatsje: Ein oan hjitteweach

DE JOUWER – It wie woansdei noch in tige waarme dei, mar net mear sa hjit as tiisdei. Doe waard it yn Ljouwert 32,1 en yn Starum 31,8 graden. Fan tongersdei ôf wurdt it in stik minder waarm mar it bliuwt foarearst noch simmersk.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei kinne der inkelde (tonger)buien falle. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 16 graden.

Tongersdei is de loft earst berûn en soe der noch wat rein falle kinne. Yn ‘e middei sille wy grif de sinne ek noch sjen. De wyn komt út it súdwesten en is matich. Mei in temperatuer om de 23 graden hinne, is it in hiel stik nofliker as de lêste dagen.

Freed en sneon is it drûch en noflik simmerwaar.

Bysûnder

Yn De Bilt waard tiisdei foar de twadde kear dizze simmer in offisjele hjitteweach registreare. It moat dan fiif dagen 25 graden of waarmer wurde en trije fan dy dagen moatte tropysk (30 graden of mear) wêze. Twa hjitteweagen yn ien jier komme net folle foar. Dat barde sûnt 1901 allinnich yn 1941, 2006 en 2018.

Jan Brinksma