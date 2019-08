Untwikkeling op de grûnmerk tema Agraryske Skou

Op 25 septimber wurdt de iepeningjûn holden fan de Agraryske Skou. It tema fan 67e edysje is Grûnmerkûntwikkeling. De sprekkers sille yngean op fragen as ‘Wat is myn grûn yn 2030 wurdich?’ en ‘Kin de jonge boer dat noch finansierje?’

Under lieding fan de jûnfoarsitter Sjoerd Hofstee, eigener fan en sjoernalist by parseburo Langs de Melkweg wurdt oer grûn praat. Grûn is út te drukken yn hektaren en euro’s en fan belang foar melkfeehâlders yn ferbân mei de regeling grûndferbûnens. De fraach dêr’t it úteinliken om draait is hoefolle de grûn yn 2030 wurdich is.

Ricks Hoksbergen, wurksum by Alfa Accountants en Adviseur, mar ek relaasjemanager Agro en fêste begelieder fan de European Dairy Farmers (EDF), sil de oanwêzigen foarljochtsje oer de ûntwikkeling yn de grûnprizemerk yn Noard-Nederlân.

Albert van Burgsteden, ûnôfhinklik taksateur en prosesbegelieder gebietsûntwikkeling giet yn op it ûnderwerp: mei grûnruil in sukses meitsje fan bioferskaat. Hy wie as kavelruilkoördinator belutsen by it projekt Sintrale As. Hy hâldt him ek dwaande mei de ekologyske haadstruktuer, ruilferkavelingen en bioferskaat mei grûnruil.

De iepeningsjûn wurdt holden yn Partysintrum ’t Haske op ’e Jouwer en begjint om 20.00 oere.

De Agraryske Skou is op tongersdei 26 septimber fan 08.30 oant 17.00 oere om Park Hearemastate op ’e Jouwer hinne. Dêr kinne de besikers yn ’e kunde komme mei de nijste techniken foar it melken, agraryske robotten en oare útfynsten foar de lânbou. Mear ynformaasje stiet op www.agrarischeschouw.nl.