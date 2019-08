Tydlike ferkearsmaatregel by ôfslach Snits-East

De gemeente Súdwest-Fryslân hat mei Rykswettersteat in tydlike maatregel betocht foar in bettere ôfwikkeling fan it ferkear by de ôfslach Snits-East yn de N7. In proefperioade fan twa wike (fan 28 augustus oant en mei 11 septimber) moat dúdlik meitsje oft de maatregel it winske effekt hat.

Gefaarlike situaasjes

No stiet it ferkear dat yn de moarns- en jûnsspits de ôfrite Snits-East nimt faak al stil op de haadrydbaan fan de N7. Dat laat soms ta gefaarlike situaasjes. Troch in part fan de rotonde op it krúspunt Toppenhuzerwei-Lorenzstrjitte ôf te sluten, ferbetteret nei alle gedachten de trochstreaming fan it ferkear.

Omride

Troch de ôfsluting kin ferkear fan de Toppenhuzerwei of de stedsrûnwei ôf net mear trijefearn rotonde nimme en nei de Lorentzstrjitte (Toppenhuzen) of rjochting Ljouwert ride. Dat ferkear moat troch de ôfsluting sa’n 350 meter omride, fia de oare rotonde, oan de súdkant fan de N7.

De effekten fan de maatregel wurde alle dagen besjoen. “It soe moai wêze as wy sa foarkomme kinne dat it ferkear yn ’e spits stil komt te stean op de N7”, seit wethâlder Mark de Man, dy’t beklammet dat it om in tydlike maatregel giet. “Foar de langere termyn wurdt studearre op in oplossing dêr’t wy de kommende desennia mei foarút kinne.”