Twadde kommersjeel oanlisplak by ISS

Astronauten Andrew Morgan en Nick Hague hawwe in twadde kommersjeel oanlisplak foar romtekapsules yn it ynternasjonaal romtestasjon ISS yn oarder makke. Mei in romtekuiertocht dy’t 6,5 oeren duorre, hawwe de astronauten de ferbouwing útfierd. Oan de twadde poarte kinne fan no ôf bemanne kapsules fan de Amerikaanske bedriuwen Space X en Boeing oanlizze.

Neffens NASA is dat in wichtige betingst foar it iepenstellen fan it romtestasjon foar kommersjele doelen, lykas romtetoerisme en yndustriële ynnovaasje en as tarieding op in nije moannelâning yn 2024.

Fan ’t maitiid is der foar it earst in kommersjele foarriedkapsule fan Space X oan it ISS keppele. Foar dy tiid wie it ISS ôfhinklik fan Russyske raketten foar befoarrieding. Boeing hat in testflecht mei in pop op it programma stean foar ein septimber of begjin oktober.

Op harren romtekuiertocht hawwe de astronauten ek in ekstra router ynstallearre foar it triedleaze ynternet fan romtestasjon ISS. It wie de fiifde romtekuiertocht yn 2019.