Twa nije filmsearjes oer de tweintiger en tritiger jierren

De NTR hat twa filmsearjes produsearre oer it ynterbellum. Se binne tige ferskillend.

Een bezeten wereld: Nederland tussen de oorlogen is in seisdielige dokumintêre oer de grutte technyske en maatskiplike feroarings yn de tweintiger en tritiger jierren. De searje wurdt presintearre troch Hans Goedkoop. De earste útstjoering is op freed 30 augustus om 21.05 oere.

Welkom in de jaren 20 en 30 is in histoaryske komeedzje, makke troch Niek Barendsen. Yn de searje jouwe wichtige histoaryske figueren lykas keninginne Wilhelmina, minister-presidint Hendrik Colijn, wittenskipper Albert Einstein en diktators Adolf Hitler en Benito Mussolini in byld fan harren tiid.