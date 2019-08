Spaanske bern feroarje yn wearwolven

Santjin Spaanske bern rekken hommels oanhelle mei it saneamde ‘wearwolfsyndroom’. Hja krigen oeral tsjok, ticht hier. Oarsaak is in pil om te masterjen mei de soad.

Ynstee fan ‘e magepil siet der yn ‘e ferpakking in sterk hiergroeimiddel, minoxidil. It wurdt altemets foarskreaun oan folwoeksenen dy’t der net oer kinne dat hja keal wurde. De fabrikant dy’t de flater makke hat, is ynearsten sletten en de middels binne út ‘e ferkeap helle.

Under de lijerkes binne meast lytse poppen. De âldelju hawwe der gâns noed mei hân. Dokters begriepen neat fan ‘e hommelse swiere wynbrauwen en hierrige earms fan ‘e lytskes. Hja tôgen gauris mei de bern fan ‘e iene nei de oare spesjalist.

De gefolgen binne aldergeloks net bliuwend. No’t de bern it middel net mear krije, begjint it hier wer út te fallen. It sil lykwols in moannemennich duorje ear’t hja der wer gewoan útsjogge.