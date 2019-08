Skilderijen fan Gerben Rypma socht

De Gerben Rypma Stifting fan Blauhús ropt eigners fan skilderijen – of oar wurk – op, har no al oan te melden foar de Toochdagen fan 12 en 13 oktober 2019.

Mei de Toochdagen, yn kafee De Freonskip fan Blauhús, wurde skilderijen fan Gerben Rypma troch it bestjoer registrearre en troch in deskundige beoardiele en taksearre. Der is ek fergees advys oer restauraasje of it himmelje litten fan de skilderijen.

By eardere edysjes yn 2004 en 2007 melden har 300 eigners mei mar leafst 416 skilderijen. Dy rispinge foarme de basis foar it boek De keunstner fan it dûbele krús. Gerben Rypma (1878-1963) is bekend wurden troch syn typyske Fryske lânskippen, mar hy wie foaral de skilder fan bisten en yn it bysûnder fan kij.

Bestjoerslid Hille Faber: “Rypma wie tige produktyf, wy ferwachtsje dat der mei de Toochdagen yn oktober noch in protte ûnbekend wurk los komt. Sokke dagen leverje ús in skat oan ynformaasje en kontakten op.”

Reden foar it bestjoer om eigners fan skilderijen jitris op te roppen har oan te melden foar de Toochdagen. Foar kontakt sjoch gerbenrypma.nl. Aktueel nijs stiet hieltyd op de Facebook-side fan de Gerben Rypma Stifting. Ein septimber wurdt it wiidweidige programma fan de Toochdagen publisearre.