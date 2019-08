Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

Yn de eardere universiteit fan Frjentsjer wurde ein augustus twa saneamde Simmerjûnkolleezjes hâlden. Se wurde jûn troch Anna Tilroe en troch Rolf Bremmer en Anne Popkema.

Frou Tilroe is perfester keunst en kultuer oan ‘e Redbaduniversiteit te Nimwegen. Hja wie boppedat lieder fan it fonteineprojekt yn de Fryske alve stêden yn 2018. Elke stêd krige doe in opfallende fontein. Hja fertelt hoe’t se op it idee kommen is en wat Fryslân tenei oan de fonteinen hawwe kin. De lêzing fan frou Tilroe is op 21 augustus.

In wike letter, op 28 augustus, binne Bremmer en Popkema op ‘e tekst. Bremmer is perfester mjirkes Ingelsk en Frysk yn Leien. Popkema is dosint Aldfrysk oan de Ryksuniversiteit Grins. De titel fan harren kolleezje is ‘Rare jonges, dy Friezen’. Se fertelle hoe’t oare folken yn ‘e rin fan ‘e skiednis tsjin de Friezen oansjoen hawwe. Dat wie net altyd hiel posityf.

Beide kolleezjes begjinne om 20.30 oere en duorje likernôch in oere. It plak is de kolleezjeseal fan de âlde Frjentsjerter universiteit oan ‘e Breedeplaats 1 yn Frjentsjer. De tagong kostet foar elk kolleezje 7,00 euro. Kaartsjes binne in healoere foar it begjin fan de lêzing te keap by kafee De Doelen oan ‘e Breedeplaats 6. Men kin se ek yn it foar bestelle troch in mail te stjoeren nei info@academiefraneker.nl.