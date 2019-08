Rûnliedings en lêzing Jaap Min yn Museum Belvédère

Yn de útstallingsperioade fan Jaap Min – wat him skilderet tusken polder en dún, wurde spesjale rûnliedings jûn troch Doeke Sijens, de biograaf fan de skilder. Hy skreau in wiidweidige tekst foar de katalogus en ferdjippe him yn it libben en wurk fan de keunstner. Yn septimber sil er ek in lêzing fersoargje.

Rûnliedings

De rûnliedings sette om 14.30 oere útein. De data binne: sneon 10 augustus, freed 23 augustus, sneon 7 septimber en snein 22 septimber. De kosten bedrage fjouwer euro de persoan, museumyntree net ynbegrepen.

Lêzing

De lêzing wurde holden op tongersdei 12 septimber 2019 fan 19.30 oant 21.00 oere. De seal giet om 19.00 oere iepen. De kosten binne € 15,-, in kopke kofje of tee ynbegrepen. Freonen fan Museum Belvédère betelje € 12,50.

Op de jûn fan de lêzing jildt 10% koarting op de katalogus.

