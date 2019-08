Protte froulju slachtoffer fan geweld en oantaasting op stedsfeest Gent

Yn ‘e Belgyske media wurdt op it heden drok skreaun oer de Gentse feesten, it jierlikse stedsfeest. Net langer feilich, is it betinken fan in protte minsken, neidat ferskate froulju melden dat hja it slachtoffer wurden binne fan geweld en yntimidaasje.

De 22-jierrige Noa Cornaer kaam ferskate kearen foar de kamera mei in bûnt en blau gesicht. Op it Gentske stedsfeest waard har troch fjouwer jonges taroppen: “Mooi meisje, kom hier!” Doe’t hja trochrûn, sleepten de fjouwer har in steechje yn, sloegen har tsjin ‘e grûn en naaiden út mei har tas, sa fertelt hja. De studinte hat der kniesde bonken en in harsenskodding oan oerhâlden.

Neffens Liesbeth Kennes, saakkundige op it mêd fan seksueel geweld, is der wat oan it feroarjen. Yntimidaasje en geweld op strjitte wie der altyd al, seit hja, mar de slachtoffers wiene meastal manlju, wylst froulju just faker mei seksueel geweld te krijen hiene. Dat feroaret: froulju wurde ek faker berôve en mishannele. Oft dat wier it gefal is, is net nei te gean, omdat de plysje it slachte fan slachtoffers net byhâldt. De rop “Mooi meisje, kom hier!” wiist der neffens frou Kennes op dat in seksueel motyf by de dieders mooglik ek oanwêzich wie.

In oare frou waard troch fjouwer manlju útskeld. Doe’t hja wat weromsei, foelen de fjouwer har oan. Se waard slein en skopt. Omstanners kamen de frou te help. Twa oare froulju diene oanjefte fan ferkrêfting. Yn ien gefal binne der kamerabylden fan de dieders. Ferskate froulju hawwe by de plysje meld dat hja oantaast binne.