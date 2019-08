Protte frijwilligers foar opromjen strân

Der helpe dit jier in protte frijwilligers by it opromjen fan ‘e Nederlânske strannen. Tongersdei is de jierlikse himmelderij úteinset mei sa’n tachtich minsken. Dat wie op Skiermûntseach. Yn wikseljende gearstallings geane de frijwilligers de strannen bydel. Op 15 augustus moat it klear wêze.

It himmeljen fan ‘e strannen wurdt organisearre troch de organisaasje Beach Cleanup Tour. Dit jier sil benammen plestik opromme wurde. Troch de ramp mei it skip MSC Zoe is der in soad keunststof yn ‘e natoer bedarre. Der spielt noch geregeld nij guod op ‘e Waadeilannen oan, ta frustraasje fan de polityk en de bewenners.