Prinsesse Christina (Marijke) is ferstoarn

Prinsesse Christina is yn ‘e âldens fan 72 jier ferstoarn. Hja hie al in jiermannich bienkanker.

De prinsesse wie yn Paleis Noardein doe’t hja út ‘e tiid rekke, sa hawwe kening Willem-Alexander, keninginne Máxima en prinsesse Beatrix buorkundich makke. De kening neamde syn muoike “een markante persoonlijkheid met een warm hart”. Hy priizge har “muzikale gedrevenheid en talent”.

Prinsesse Christina waard oarspronklik Marijke neamd. Hja wie de fjirde dochter fan keninginne Juliana en prins Bernhard, dy’t har ferneamd hiene nei Marijkemuoi, de yn Fryslân tige populêre frou fan steedhâlder Willem Friso, fan de Fryske Nassaus. Doe’t de prinsesse sechtjin jier âld wie, waard hja teriede en brûk tenei har twadde foarnamme, Christina.

Hja libbe foar it meast yn stilte en kaam net faak yn ‘e parse. As bern skipe hja troch reahûn in nuvere eachkrupsje. Om dêrmei te masterjen liet keninginne Juliana gebedsgenêzeresse Greet Hofmans komme. Dy krige in protte ynfloed op ‘e keninginne en dêrmei op it lânsbestjoer. Prins Bernhard wie dêr min oer te sprekken en de ynfloed fan frou Hofmans soarge ek yn ‘e parse foar in protte opskuor.

Prinsesse Christina keas derfoar om yn Kanada en de Feriene Steaten in muzykoplieding te dwaan. Yn 1975 troude hja mei de Kubaan Jorge Guillermo. Hja frege it parlemint net om tastimming foar it houlik en dat makke dat hja gjin rjocht mear hie op ‘e troan. Yn 1996 giene de twa útinoar.

Wa’t wol, kin hjir it online-kondoleânseregister tekenje.