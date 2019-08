Nije ‘MB’ oer keunst en itensieden

De nije edysje fan it museumtydskrift MB ferskynt ta gelegenheid fan it fyftjinjierrige jubilieum fan Museum Belvédère. De feestlike útjefte stiet folslein yn it teken fan keunst en itensieden.

Der is omtinken foar it legendaryske iel- en fiskrestaurant Op Hatsum yn Dronryp, dat troch Thom Mercuur en Jaap Wolters útbaat waard. Fierder yn it nûmer ûnder oare in wiidweidich artikel oer keunstnersitensiedersboeken en in fraachpetear mei Leen Kaldenberg, sawol kok as keunstner.

Mei in restaurantsêne troch Wim T. Schippers, gedichten fan Ischa Meijer, Ids Willemsma en Anne Feddema, knakwoarsten fan Jochem Hamstra en noch folle mear. Dizze MB telt fyftich siden, is ryk yllustrearre en kostet € 7,-. It tydskrift is te bestellen fia de webside fan Museum Belvédère.