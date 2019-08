Neist de deadebetinking op 4 maaie ek in betinking foar Roma op 2 augustus?

Op 2 augustus 1944 waard it ‘Zigeunerlager’ yn Auschwitz troch de kamplieding ûntromme, neidat soks in pear moanne earder mislearre wie troch in grutte opstân fan de Roma dy’t dêr fêstholden waarden. Elkenien waard nei de gaskeamers brocht. De datum 2 augustus is dêrom yn 2015 troch it Europeesk Parlemint útroppen ta de Betinkingsdei fan de Romaholocaust, om sa jierliks stil te stean by de 500.000 fermoarde Roma en Sinty.

By de jierlikse betinking fan de massamoard yn Auschwitz hat de Nederlânske eurokommissaris Frans Timmermans alle EU-lidsteaten derta oproppen om fan 2 augustus in offisjele nasjonale betinkingsdei te meitsjen fan de grutte moard op de Roma en Sinty. Timmermans die syn oprop yn it bywêzen fan sa’n fyfjinhûndert Roma út hiele Europa.