Froulju ûnder de fyftich hawwe yn Nederlân in hegere oplieding as manlju. Dat docht bliken út ûndersyk fan it CBS, it sintraal buro foar de statistyk. It ferskil sit net yn it universitêr ûnderwiis, mar benammen op it heger beropsûnderwiis, dat mear froulike as manlike studinten hat. Sjoch de ûndersteande statistyk (boarne CBS).