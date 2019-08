Nasjonale fierljepkompetysje giet tongersdei ek net troch

De earste fierljepwedstriid fan de nasjonale kompetysje yn Burgum giet ek tongersdeitejûn net troch. De wedstriid gie woansdei ek al net troch fanwege it wiete waar. It fierljepbûn hopet dat it waar yn it wykein ferbetteret. De wedstriid stiet no foar moandeitejûn op de aginda. Yn de nasjonale kompetysje ljeppe de bêste Fryske ljeppers tsjin de bêsten út Hollân.

Boarne: Omrop Fryslân