Moast arrestaasje fan soan Amsterdamske boargemaster stilhâlden wurde?

De soan fan de Amsterdamske boargemaster Femke Halsema is mids july arrestearre op fertinking fan ynbrekkerij. Plysjes en meiwurkers fan it Iepenbier Ministearje sizze dat hja de opdracht krige hawwe om de arrestaasje stil te hâlden.

De fyftjinjierrige jonge waard op 14 july mei in kompaan nei in efterfolging troch de plysje oppakt, mei’t se fertocht waarden fan it ynbrekken yn in wenarke. De plysje hat in alaarmpistoal fûn dêr’t fan oannommen wurdt dat it fan it twatal is.

De arrestaasje is net allinne in persoanlik drama foar frou Halsema, mar leit polityk ek gefoelich. Earder dizze wike die hja de gemeenterie te witten dat de sjitterijen yn Amsterdam oer de hege skuon rinne en dat dêr mear oan dien wurde moat. De Amsterdamske gemeenterie wie tiisdei noch yn in ekstra gearkomste byinoar om te praten oer de fiif sjitterijen dy’t de ôfrûne wike de Nederlânske haadstêd opskrillen.

Tagelyk kaam Amsterdam yn it nijs omdat geweldsmisdriuwen dêr swierder bestraft wurde as yn de rest fan it lân en omdat stedswachten tenei net mear nachts hoege te wurkjen.

In wurdfierder fan frou Halsema seit dat hja der fuort by de plysje op oanstien hat dat har soan net oars behannele wurdt as oare fertochten. Ferskate plysjes en meiwurkers fan it Iepenbier Ministearje dogge lykwols yn De Telegraaf te witten dat hja net oer de saak prate mochten.