Mei pream op syk nei Sytze en Maaike

Sneintemiddei 25 augustus fart der in pream troch it natuergebiet Nasjonaal Park de Alde Feanen. De tocht begjint om 13.30 oere yn Warten by it Earmhûs fan Museum Warten. Dat museum fertelt it ferhaal it ferhaal fan it libjen en oerlibjen yn it wetterrike lecchfeangebiet De Lege Midden fan Fryslân.

Wat nijs is dat der bewegende bylden te sjen binne fan Sytze en Maaike, it kluzenerspear dat om 1900 hinne yn De Alde Feanen wenne. De bylden binne ferwurke ta in filmke.

De tocht mei de pream duorret oardel oere en giet oer puollen, troch fearten en petgatten. Underwilens wurdt it ien en oar ferteld oer dat leechfeanmoeras en de minsken dy’t dêr wennen. Underweis wurdt pypskoft holden yn de lijte fan in reidkraach om kofje of tee te drinken mei in stikje boffert.

Oanmelde foar de preamtocht kin op de dei sels oan 11.00 oere ta. De kosten binne € 15 (foar de bern € 5), dy’t bestege wurde oqan it ûnderhâld fan it museum. Adres Earmhûs: Hellingpaad 3-9, Warten.