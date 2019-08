M.C. Escher – It ûneinige sykjen

Ta gelegenheid fan Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 rûn yn it Frysk Museum in útstalling oer it wurk fan Maurits Cornelis Escher (1898-1972), de wiskundige dy’t wegere him keunstner te neamen. Syn libben en wurk krije in nije betsjutting oan ’e hân fan syn eigen útlis, trijediminsjonale animaasjes, bewurke foto’s, in ryk skala oan argyfbylden en de tsjûgenissen fan de (oantroude) bern.

Op moandei 19 augustus om 14.30 oere is de reportaazje M.C. Escher – Het oneindige zoeken te sjen yn Het Uur van de Wolf op NPO 2.