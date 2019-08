“Kulturele omerta yn Fryske kultuerwrâld”

Tefolle minsken dy’t meiprate oer it Fryske kultuerjild hawwe in dûbelde pet op. Dat seit Harrie Romein yn it Frysk Deiblêd. Romein, dy’t jierrenlang popprogrammeur wie by Teater Romein, hat it sels oer in “kulturele omerta”, mei in ferwizing nei de swijplicht fan de Italiaanske maffia. Neffens him doar net ien him iepentlik tsjin it systeem te fersetten.

De krante neamt as foarbyld Sjoerd Bootsma, dy’t meiferantwurdlik is foar subsydzjes foar festivals dy’t er sels mei organisearret. Nei oanlieding fan in berjocht dêroer in pear wike lyn hat it Deiblêd in protte reaksjes krige fan minsken dy’t tsjûge west hiene fan dûbelde petten yn ‘e Fryske kultuerwrâld. Net ien woe lykwols mei namme yn ‘e krante, om’t hja ôfhinklik binne fan de minsken dy’t hja oankleie.

Muis seit dat it probleem sels noch grutter is. Dat deputearre Poepjes bewust minsken út it kultuerfjild ynskeakelet by de ferdieling fan subsydzjes neamt er “gemaksucht”.

