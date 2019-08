Kriget Paula Rotger 200 tûzen euro boete foar Katalaansk praten?

In meiwurkster fan it fleanfjild op Mallorca moat foar de rjochter ferskine. Hja is oanklage foar it yn gefaar bringen fan ‘e feilichheid. As hja feroardiele wurdt, kin de rjochter har in boete fan twahûndert tûzen euro oplizze. De frou seit dat hja neat gefaarliks dien hat en oppakt is, om’t hja Katalaansk prate.

Paula Rotger wurket foar in enerzjybedriuw op it fleanfjild fan Mallorca. Om nei har wurk ta te gean, moat hja troch in deteksjepoartsje. Ein juny gie dat in kear ôf doe’t hja dertrochhinne rûn. Hja waard fûillearre en mocht neffens har eigen sizze doe trochrinne. Hja seit dat se de plysjeminsken fan de Guardia Civil yn it Katalaansk de tiid fan ‘e dei sei en dat in plysje har doe tabiet dat hja Spaansk tsjin him prate moast, oars mocht hja net trochrinne. Doe’t hja sei dat hja it wetlik rjocht hie om Katalaansk te praten, waard hja neffens har sizzen oppakt. Neffens de plysje en lofthaven wie it oars en besocht frou Rotger om de kontrôle te ûntwiken. Dêrmei wie hja neffens de autoriteiten in gefaar foar de feiligens op it fleanfjild.

Frou Rotger ûntstriidt dat. Twa kollega’s dy’t tsjûge wiene fan it foarfal befêstigje har ferhaal. Hja easket dat de bylden iepenbier makke wurde fan de befeiligingskamera’s dy’t oeral op it fleanfjild hingje. Op it stuit hat hja in soad lêst fan it foarfal, om’t hja net mear talitten wurdt op ‘e lofthaven dêr’t hja wurket.

Mallorca is part fan de Balearen, dêr’t it Katalaansk ien fan de offisjele talen is. De Guardia Civil stiet bekend om syn anty-Katalaanske hâlding en der binne in soad gefallen bekend fan plysjes dy’t nettsjinsteande wetlike rjochten easken dat minsken Spaansk tsjin har praten. Guons binne de ôfrûne jierren sels oppakt om’t hja Katalaansk trochpraten. Klik hjir foar foarbylden.