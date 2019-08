Jenny Douwes sprekt har út yn iepenUP Live

Hja waard bekend as frontfrou fan de ‘blokkearfriezen’: Jenny Douwes fan De Harkema. As wurdfierder fan dy groep aksjefierders foar Swarte Pyt groeide Jenny út ta in nasjonale bekendheid. Yn iepenUP Live, de wyklikse talkshow yn gearwurking mei Omrop Fryslân en Neushoorn, sil Douwes op woansdei 4 septimber yngean op de gefolgen dy’t har rol as aksjefierder hat op har libben as mem en ûndernimmer.

Okkerdeis waard Douwes fanwegen de blokkearaksje feroardiele ta in wurkstraf fan leafst 240 oeren. De rjochter neamde har as inisjatyfnimmer fan de aksje op 18 novimber 2017 tsjin de demonstranten fan Kick Out Zwarte Piet in ‘opruier’. Mei 19 fan de 34 ‘blokkearfriezen’ stiet sy 24 septimber yn heger berop op ‘e nij foar de rjochter. Jenny feroarsake in nije rel doe’t sy en har advokaat Wim Anker lulk opstapten by it tv-programma RTL Late Night, om’t se gjin konfrontaasje woene mei Jerry Afriyie fan de aksjegroep Kick Out Zwarte Piet.

Yn iepenUP Live sil it promininte gesicht fan de ‘blokkearfriezen’ wiidweidich yngean op de gefolgen dy’t har rol as aksjefierder hat op har libben as mem en ûndernimmer. Wol sy wol it boechbyld wêze fan rjochts-Nederlân, dat har graach yn dy rol nei foaren skoot? Is har striid it wol wurdich as se sels bedrige wurdt? En wat docht sy mei it ferwyt fan Kick Out Zwarte Piet dat Douwes net ree is ta in iepen diskusje en in reedlik petear?

