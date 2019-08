Jabik van der Bij op Omrop Fryslân oer jubileum It Nijs

Jabik van der Bij, de betinker fan It Nijs, wie hjoed te gast by Omrop Fryslân. Foar de radio fertelde er oer it ûntstean en de skiednis fan it iennichste ynternasjonale Frysktalige nijswebstee. It petear mei Van der Bij is te beharkjen fia de ûndersteande link. Dêr is in aardige reportaazje oer It Nijs te lêzen.

