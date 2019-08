Italiaan set moandei útein mei fytstocht fan Ljouwert nei Matera

Moandei 26 augustus set de Italiaanske fytser Nicol Ielpo yn Ljouwert ôf (mei Fryslân de Kulturele Haadstêd fan 2018) foar syn tocht by oare eardere Kulturele Haadstêden del. Hy sil einigje yn Matera, de Italiaanske stêd dy’t dit jier de titel drage mei.

De fytser dy’t in protte ûnderfining hat, ûndernimt syn reis (ûnder de neamer EuropeBike – Culture on the road) om yn Europa bekendheid te jaan oan syn regio Basilicata en de kulturele rykdom en ynset dêr. Nei Ljouwert hâldt er ho yn Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Lúksemburch, Bologne en Florence. Op 22 septimber einiget de tocht yn Matera.

Nicola Ielpo’s reis begjint moandei 26 augustus om 9.30 oere oan de foet fan de Aldehou yn Ljouwert, dêr’t er útwiud wurdt troch in delegaasje fan provinsje Fryslân, gemeente Ljouwert en LF2028, de ferfolchorganisaasje fan LF2018 (Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd).