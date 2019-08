Israel lit Rashida Tlaib dochs it lân yn

It Amerikaanske parlemintslid Rashida Tlaib mei Israel dochs yn. It Israelyske regear makke juster buorkundich dat hja it lân net yn mocht, om’t hja opropt ta it boykotten fan Israel. It beslút wie neffens parseburo Reuters nommen ûnder druk fan de Amerikaanske presidint Trump. It Nijs berjochte dêr juster oer.

Frou Tlaib hat de Israelyske minister fan útlânske saken skreaun dat hja allinnich by har beppe op besite wol. Hja seit dat hja, as se yn Israel is, net ta boykots oproppe sil. Neffens har is it mooglik de lêste kear dat hja har beppe libbensliif sjen kin. Op humanitêre grûnen hat hja dêrom dochs in fisum krige.

Frou Tlaib is fan Palestynsk komôf. Har heit en mem binne fan de westigge fan ‘e Jordaan nei de Feriene Steaten ferhûze. It parlemintslid sprekt har gauris út tsjin de omgong fan Israel mei de Palestinen.